Schreck in früher Morgenstunde für einen Brummi-Fahrer: Auf der Staatsstraße St 2445 von Oerlenbach in Richtung Münnerstadt erfasste am Freitag, gegen 3.20 Uhr, der Laster des Mannes ein Reh, das von rechts in das Fahrzeug lief. In der Nacht konnte augenscheinlich kein Schaden festgestellt werden, meldete die Polizei Bad Kissingen. Eine genauere Schadensbegutachtung sollte bei Tageslicht erfolgen. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol