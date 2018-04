Reh wurde zweimal überfahren

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf der B 286 mit einem Reh zusammen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Tier zu kümmern. Dieses verendete auf der Fahrbahn. Ein 44-jähriger Seat-Fahrer, der von Poppenroth in Richtung Garitz fuhr, übersah das auf der Straße liegende Tier und prallte dagegen. Dabei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. pol