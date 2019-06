Drei Fahrzeuge wurden am Samstagabend auf der Staatsstraße 2245 in einen Wildunfall verwickelt. Ein 67-jähriger Pkw-Lenker fuhr von Münnerstadt in Richtung Schweinfurt, als ihm ein Reh ins Auto lief. Das Reh blieb tot auf der entgegenkommenden Fahrspur liegen. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin und eine 49-jährige Seat-Fahrerin waren von Schweinfurt in Richtung Münnerstadt unterwegs und überfuhren das auf der Fahrbahn liegende Reh. Der Sachschaden liegt bei 900 Euro. pol