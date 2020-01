Reh wollte Fahrbahn kreuzen

Zu einem Wildunfall kam es am Mittwoch auf der Staatsstraße 2281. Dort war ein

47-jähriger Pkw-Fahrer von der Autobahn in Richtung Maßbach unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzen wollte. Alle Versuche des Autofahrers, einen Unfall zu vermeiden schlugen fehl, und das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Pressebericht. pol