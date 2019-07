Auf der Bundesstraße B 286 von Arnshausen in Richtung Oerlenbach, kurz vor der Abzweigung nach Euerdorf, erfasste am Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr, ein VW-Fahrer ein Reh, das von rechts kommend die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde das Reh auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es von einem entgegenkommenden Fahrzeug überfahren wurde. Am VW entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Ob am anderen Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. pol