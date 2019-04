Reh wird von Auto erfasst und getötet

Am Donnerstag gegen 5.45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan die Kreisstraße 1 von Tettau kommend in Richtung Ebersdorf. Kurz vor Ebersdorf lief ihm ein Reh in den Wagen. Das Tier wurde durch den Aufprall sofort getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.