Reh wird übers Auto geschleudert

Von wegen nur in der Dämmerung oder in der Nacht, nein, am helllichten Nachmittag lief einer Frau in der Nähe von Aschach ein Reh ins Auto. Wie die Polizei meldete, war eine 57-jährige VW-Fahrerin am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2430 von Zahlbach nach Aschach unterwegs. Kurz vor Aschach erfasste das Auto ein Reh, das über die Straße lief. Das Tier wurde über den Pkw geschleudert und überlebte den Aufprall nicht. Am Fahrzeug wurden die Front, die Motorhaube, die Windschutzscheibe und das Dach beschädigt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mindestens 5000 Euro. pol