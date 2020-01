Reh wird doppelt überfahren

Nicht nur ein Auto, sondern gleich zwei Fahrzeuge verwickelte am Mittwochabend ein Reh auf der Straße von Hassenbach nach Katzenbach in einen Wildunfall. Wie die Polizei meldete, war ein 17-jähriger Fahrschüler mit seinem Fahrlehrer dort in Richtung Katzenbach unterwegs als ein Reh auf die Straße lief und mit dem Fahrschulauto kollidierte. Durch den Aufprall schleuderte das Tier in den Gegenverkehr und wurde nochmals von einem weiteren Auto erfasst. Das Reh verendete noch vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. pol