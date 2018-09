Reh wird bei Unfall verletzt

Auf der Fahrt von Reichenbach in Richtung Roth erfasste am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, ein 36-jähriger Ford-Fahrer ein Reh, das etwa 300 Meter nach der Abzweigung Richtung Burglauer, die Straße querte. Das verletzte Tier rannte nach der Kollision davon. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol