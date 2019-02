Reh von zwei Fahrzeugen erfasst

Als ein 69-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag, gegen 19.05 Uhr, die Bundesstraße 286 von Oberthulba in Richtung Bad Kissingen befuhr, kreuzte kurz vor der Ortseinfahrt ein Reh die Straße. Das Tier wurde mit der Fahrzeugfront erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam ein 44-jähriger Kia-Fahrer entgegen, der ebenfalls mit dem Tier kollidierte. Das Reh starb. An den Fahrzeugen entstand nur ein geringer Schaden. pol