Reh verursacht 1500 Euro Schaden

Auf der Kreisstraße KG 20 von Bad Bocklet in Richtung Burghausen erfasste am Sonntagabend, gegen 23.20 Uhr, ein 23-jähriger Ford-Fahrer etwa 100 Meter nach der Abzweigung Richtung Windheim ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier wurde vom Fahrzeug frontal erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert, da das Reh nicht gefunden werden konnte. pol