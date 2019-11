Reh verschwindet nach Unfall

Einem 57-jährigen Autofahrer ist am Montagabend auf seinem Weg von Bad Brückenau in Richtung Modlos kurz nach der Abzweigung am Hammelburger Berg ein Reh ins Auto gelaufen. Das Fahrzeug streifte das Tier nur leicht, so dass es hinkend in der Dunkelheit verschwand. Am Seat des Mannes entstand trotzdem Sachschaden in Höhe von etwa

1000 Euro. Der zuständige Jagdpächter übernahm die Nachsuche nach dem vermutlich verletzten Reh. pol