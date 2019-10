Auf der Bundesstraße B 287 von Münnerstadt in Richtung Nüdlingen erfasste in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen Mitternacht, eine Toyota-Fahrerin ein Reh, das von rechts die Fahrbahn querte. Nach der Kollision verschwand das Tier in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. pol