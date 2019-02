Reh verendete noch an der Unfallstelle

Noch an Ort und Stelle ist ein Reh verendet, das einer 36-jährigen Frau am Dienstag, gegen 18 Uhr, auf der Kreisstraße 2 zwischen Volkershausen und Maßbach ins Auto gelaufen ist. Am Wagen entstand rund 200 Euro Schaden, so die Schätzung der Polizei. Der Jagdpächter ist informiert worden. pol