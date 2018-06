Reh verendet noch an der Unfallstelle

pol



Noch an der Unfallstelle verendete ein Reh, das ein Autofahrer auf der Staatsstraße St 2430 von Aschach in Richtung Zahlbach am Mittwoch, kurz vor 23.30 Uhr, erfasste. Es war unvermittelt über die Fahrbahn gerannt. Am Fahrzeug entstand rund 2000 Euro Schaden.