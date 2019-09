Erheblicher Schaden in Höhe von 2000 Euro ist die Bilanz eines Wildunfalls, der sich gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen auf der B 286 ereignet hat. Ein Ford-Fahrer war von Arnshausen kommend in Richtung Oerlenbach unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst und in den Straßengraben geschleudert, wo es verendete. Das Fahrzeug war im Frontbereich beschädigt. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall in Kenntnis gesetzt. pol