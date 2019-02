Reh verendet nach Wildunfall

Ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro entstand bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße KG 13, zwischen Garitz und Wittershausen, am Dienstagabend. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem Nissan in Richtung Wittershausen, als ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Fahrzeug kollidierte. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. pol