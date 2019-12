Reh verendet nach Verkehrsunfall

Ein 63-jähriger Münnerstädter befuhr am Freitag die Kreisstraße 2 von Wermerichshausen in Richtung Weichtungen. Auf halber Strecke kreuzte plötzlich ein Reh von links kommend die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Das Reh verendete an Ort und Stelle. Das Fahrzeug selbst wurde beschädigt. pol