Reh verendet nach Unfall

Auf der Ortsverbindungsstraße von Rannungen in Richtung Poppenlauer erfasste am Montag, gegen 0.40 Uhr, ein Chrysler-Fahrer ein Reh, das die Fahrbahn querte. Durch die Kollision erlitt das Tier so schwere Verletzungen, dass noch an der Unfallstelle verendete. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. pol