Reh verendet nach Kollision

Ein Wildunfall ereignete sich am Montagabend auf der Strecke zwischen Steinach und Premich, meldet die Polizei. Ein Autofahrer erfasste mit seinem Pkw ein Reh, als er in Richtung Premich unterwegs war. Das Tier, das auf die Straße gelaufen war, überlebte den Zusammenstoß nicht, am Auto entstand ein Schaden von 2500 Euro. pol