Reh verendet nach Kollision

Ein 29-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem Auto von Schondra nach Geroda. Unmittelbar vor der Autobahnunterführung sprang ein Reh vor seinen Pkw. Er konnte die Kollision nicht vermeiden. Das Tier wurde getötet, am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. red