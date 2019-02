Reh verendet nach Kollision

Ein Wildunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße St 2430 zwischen Zahlbach und Aschach. Gegen 4.20 Uhr erfasste dort ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Mitsubishi ein Reh, das auf die Straße lief. Das Tier verendete, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, melden die Polizeibeamten. pol