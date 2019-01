Auf der Staatsstraße St 2288 von Schmalwasser in Richtung Steinach erfasste am Montag, gegen 8.30 Uhr, ein 56-jähriger VW-Fahrer ein Reh, das auf die Fahrbahn lief. Durch die Kollision verendete das Tier an der Unfallstelle.

Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert, meldete die Polizei Bad Kissingen abschließend in ihrem Pressebericht. pol