Reh verendet nach Kollision

Auf der Ortsverbindungsstraße von Roth an der Saale in Richtung Reichenbach erfasste am Dienstagmorgen ein 51-jähriger VW-Fahrer ein Reh, das die Fahrbahn überquerte. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro. pol