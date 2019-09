Ein Wildunfall ereignete sich am Donnerstagfrüh zwischen Rannungen und Maßbach. Dort war gegen 6.20 Uhr, ein 58-jähriger Autofahrer Richtung Maßbach unterwegs. Auf der Strecke stieß er mit einem plötzlich kreuzenden Reh zusammen. Dabei wurde das Tier getötet und landete im Straßengraben. An dem Auto des Mannes entstand ein Sachschaden, berichten die Beamten der Bad Kissinger Polizeiinspektion in ihrer Pressemeldung. pol