Reh verendet im Graben

Auf der Fahrt von Burghausen in Richtung Bad Bocklet erfasste am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ein Daimler-Fahrer kurz vor der Kompostieranlage ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier überlebte die Kollision nicht und blieb verendet im Straßengraben liegen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. pol