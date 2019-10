Auf der Kreisstraße KG 20 von Bad Bocklet nach Burghausen erfasste am Donnerstag, gegen 7.20 Uhr, ein Auto ein Reh, das von rechts ins Fahrzeug lief. Dabei wurde die Beifahrertüre beschädigt. Das schwer verletzte Tier verendete im Graben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro, meldet die Polizei in ihrem Pressebericht. pol