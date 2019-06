Auf der Ortsverbindungsstraße von Rothhausen nach Ballingshausen erfasste am Montagmorgen, gegen 8.40 Uhr, eine Fahrerin ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier wurde nach links in den Graben geschleudert, wo es verendete. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von circa 2000 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert, teilt die Polizei mit. pol