Zu einem Wildunfall ist es auf der Staatsstraße zwischen Obbach und Sulzthal gekommen. Ein Pkw kollidierte dort mit einem Reh. Am Auto entstand ein Schaden an der Front von etwa 1000 Euro. Ein weiterer Wildunfall ist am Freitagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Heiligkreuz und Völkersleier passiert. Hier stieß ein Pkw mit einem Wildschwein zusammen. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 1500 Euro. pol