Reh und Waschbär bei Unfall getötet

In der Nacht zum Sonntag ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau zwei Wildunfälle mit einem Sachschaden von insgesamt 9000 Euro. Eine 48-jährige Fahrerin war auf der Staatsstraße 2289 von Wildflecken in Richtung Bad Brückenau unterwegs. Kurz vor Oberbach rannte ihr ein Reh ins Auto, das in den angrenzenden Straßengraben geschleudert wurde und noch an der Unfallstelle verendete.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich auf der B 286 kurz vor Bad Brückenau. Hier wurde ein Waschbär von einem Pkw erfasst und verendete noch auf der Straße. Auch hier kam der 20-jährige Autofahrer mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die beiden Autos wurden jeweils an der Front beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurden die zuständigen Jagdpächter verständigt. Diese kümmerten sich anschließend um die verendeten Tiere. pol