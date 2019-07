Reh und Hase überlebten Unfälle nicht

Zwei Wildunfälle in Folge ereigneten sich am Dienstagabend im Bereich Reichenbach. Gegen 22.05 Uhr kollidierte ein Mazda-Fahrer zwischen Burghausen und Reichenbach mit einem Reh, das durch den Aufprall getötet wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Nur kurze Zeit später, gegen 22.40 Uhr ereignete sich dann auf der Strecke zwischen Reichenbach und Münnerstadt ein weiterer Wildunfall. Eine Opel-Fahrerin kollidierte dort mit einem Hasen. Das Tier musste durch die Polizei erlöst werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. pol