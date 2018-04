Reh und Hase überfahren

Am Freitag gegen 4.30 Uhr, kam es auf der B 27 zwischen Unter- und Obereschenbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Ford. Das Reh verendete, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Bereits am Donnerstag wurde ein Hase zwischen Wartmannsroth und Neuwirtshaus von einem VW erfasst. An dem Pkw wurde unter anderem der Kühler beschädigt, er war dadurch nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. pol