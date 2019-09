Reh und Fuchs liefen einfach weiter

Ein Seat-Fahrer war am Mittwoch gegen 0.50 Uhr von Burghausen in Richtung Bad Bocklet unterwegs, als ihm ein Reh in sein Fahrzeug lief. Das Tier lief nach der Kollision weiter, weshalb der zuständige Jagdpächter zur Nachsuche verständigt wurde. Am Pkw dürfte ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden sein. - Bereits am Dienstagabend hatte ein VW-Fahrer auf der Staatsstraße 2267 gegen 20.30 Uhr einen Fuchs erfasst. Dieser verschwand ebenfalls nach der Kollision, bei der am Auto ein Schaden von circa 800 Euro entstanden ist. pol