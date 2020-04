Reh und Biber getötet

Gleich drei Wildunfälle in einer Nacht meldet die Hammelburger Polizei-inspektion aus ihrem Zuständigkeitsbereich. Trotz Vollbremsung konnte ein Kia-Fahrer am Sonntag, gegen 21.45 Uhr, auf der Staatsstraße 2293 zwischen Greßthal und Fuchsstadt den Zusammenstoß mit einem Reh nicht mehr verhindern. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Am Kia entstand rund 2500 Euro Schaden.

Auf Acker geflüchtet

Kurz darauf, gegen 22.20 Uhr, rannte einem 18-Jährigen auf der Kreisstraße 37 von Oberthulba in Richtung Elfershausen ein Reh ins Auto. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß auf einen angrenzenden Acker. Am Pkw entstand kein Schaden.

Kurz vor 4 Uhr morgens dann der nächste Wildunfall, dieses Mal auf der Bundesstraße 27. Ein BMW-Fahrer war von Obereschenbach in Fahrtrichtung Hammelburg unterwegs, als ein Biber die Straße kreuzte. Das Tier überlebte die Kollision nicht, den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 2000 Euro. In allen drei Fällen wurde selbstverständlich der zuständige Jagdpächter beziehungsweise der Biberbeauftragte informiert. pol