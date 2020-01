Reh überlebt Zusammenprall nicht

Zu einem Wildunfall ist es am Samstagabend auf der Fahrtstrecke zwischen Roth und Reichenbach gekommen. Eine 39-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Kleinwagen von Roth in Richtung Reichenbach. Als ein Reh die Fahrbahn querte, konnte sie den Unfall nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall verstarb das Reh. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von 100 Euro. pol