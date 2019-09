Burkardroth 27.09.2019

Reh überlebt Wildunfall nicht

Auf der B 286 von Waldfenster in Richtung Lauterer Kreisel erfasste am Freitagmorgen, gegen 6.50 Uhr, eine Seat-Fahrerin ein Reh. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schad...