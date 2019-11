Reh überlebt Unfall nicht

Der Fahrer eines Mercedes Vito war am Freitagmorgen, gegen 2.20 Uhr auf der Kreisstraße KG 2 von Volkershausen in Richtung Maßbach unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn lief. Das Tier wurde von dem Fahrzeug erfasst und verendete an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. pol