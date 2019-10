Eine 18-jährige Frau fuhr am Samstag, gegen 1 Uhr, mit ihrem Pkw die B 287 in Richtung Münnerstadt. Dabei erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Während das Reh den Zusammenstoß nicht überlebte, entstand am Fahrzeug nur ein geringer Sachschaden von rund 50 Euro, teilte die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol