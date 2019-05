Am Sonntagabend kam es im Bereich Wildflecken zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Staatsstraße von Wildflecken in Richtung Langenleiten, als ihm ein Reh vor das Fahrzeug sprang. Am Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von 3000 Euro. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit. pol