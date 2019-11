Reh überlebt Kollision nicht

Eine Audi-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, die Staatsstraße 22 82 von Großwenkheim in Richtung Kleinwenkheim, als ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links querte. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst und getötet. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 200 Euro. pol