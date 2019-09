Ein Opel-Fahrer befuhr am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr den Mühlweg in Richtung Hausen. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Nüdlingen kreuzte ein Reh von links die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro. pol