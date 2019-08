Ein Wildunfall ereignete sich am Feiertag kurz vor Mitternacht auf der Kreisstraße KG 47 von Althausen nach Poppenlauer. Dort erfasste gegen 23.30 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug ein Reh, das die Fahrbahn von links kreuzte. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich und am Kotflügel ein Schaden von circa 1500 Euro, berichtet die Polizei Bad Kissingen. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol