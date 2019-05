Ein Wildunfall hat sich auf der Bundesstraße B 286 von Bad Kissingen in Richtung Poppenroth ereignet. Ein Autofahrer erfasste am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Poppenroth, mit seinem Pkw ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden im Frontbereich von circa 3000 Euro, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol