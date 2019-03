Reh überlebt Kollision nicht

Auf der KG 20 von Burghausen kommend in Richtung Münnerstadt erfasste am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, eine 25-jährige Mini-Fahrerin ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand ein Schaden von 2500 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde über den Wildunfall in Kenntnis gesetzt. pol