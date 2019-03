Reh überlebt Kollision nicht

Ein Wildunfall hat sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr von Burghausen in Richtung Münnerstadt ereignet. Eine 26-Jährige war dort mit ihrem Auto unterwegs, als ein Reh über die Fahrbahn lief. Es kam zur Kollision, die das Tier nicht überlebte. Der Schaden am Auto beträgt laut Polizei rund 2000 Euro. pol