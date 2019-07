Am Sonntag gegen 02.30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Seat Leon die Kreisstraße 26 von Ludwigsstadt nach Steinbach a. d. Haide. Dabei stieß er mit einem Reh zusammen. Das Tier wurde dabei getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.