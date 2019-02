Reh überfahren: Jagdpächter erlöst Tier

Ein Reh lief am späten Mittwochabend bei Oberbach auf die Staatsstraße 2289 - und das hatte Folgen. Denn zur gleichen Zeit näherte sich aus Richtung Wildflecken ein BMW. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr vermeiden, schreibt die Polizei. Das Tier landete nach der Kollision im Straßengraben. Der zufällig vorbeikommende Jagdpächter konnte das schwer verletzte Reh von seinen Leiden erlösen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. pol