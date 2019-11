Reh touchiert: Tier weg und kein Schaden

Eine Skoda-Fahrerin berührte am Mittwoch, kurz vor 7 Uhr, auf der Fahrt von Burghausen in Richtung Bad Bocklet mit ihrem Pkw ein Reh, das ihr von links ins Fahrzeug lief. Nach dem Zusammenstoß rannte das Reh davon. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. Augenscheinlich war am Fahrzeug kein Schaden feststellbar, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol