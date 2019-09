Euerdorf vor 16 Stunden

Reh touchiert Pkw und rennt davon

Am Freitagnachmittag erfasste ein Autofahrer auf der B 287 von Euerdorf in Richtung Trimberg ein Reh, das dann wieder ins Feld zurücklief. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. pol