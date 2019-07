Steinach an der Saale vor 13 Stunden

Reh stirbt nach Wildunfall

Auf der Staatsstraße 2292 von Steinach nach Unterebersbach erfasste am Donnerstag, gegen 6.10 Uhr, ein Daimler-Fahrer ein Reh. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand augenscheinl...